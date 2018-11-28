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Мінфін продав на аукціоні ОВДП на 48 млн гривень

Новини » Фінанси    28.11.2018 - 12:39
Мінфін продав на аукціоні ОВДП на 48 млн гривень
Фото: Мінфін (РБК-Україна)

Прибутковість гривневих ОВДП становить 18,5-19%

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 27 листопада 2018 року залучило до державного бюджету 48,143 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

- з погашенням 06.02.2019 на суму 5,439 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних,

- з погашенням 15.05.2019 на суму 42,704 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

Доларові ОВДП на аукціон не виставлялися.

Варто відзначити, що на попередніх аукціонах Мінфін залучав до бюджету значно більші суми. Так, 20 листопада було продано ОВДП на 1,31 млрд грн, а 14 листопада - на 1,05 млрд грн.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Україна випустила єврооблігації на 2 млрд доларів: п'ятирічні на суму 750 млн доларів за ставкою 9% річних і десятирічні на 1,250 млрд доларів за ставкою 9,75%.

Як повідомляло РБК-Україна, в четвертому кварталі 2018 року Мінфіну за діючими угодами потрібно виплатити 96,60 млрд грн боргу (3,41 млрд доларів за поточним курсом).

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