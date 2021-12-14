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Минфин привлек в бюджет почти 11 млрд гривен, продав гособлигации

Автор: Анна Полисученко

Министерство финансов привлекло в госбюджет 10,8 млрд гривен по итогам аукционов облигаций внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ), состоявшихся 14 декабря. Министерство предложило инвесторам семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте и два выпуска в иностранных валютах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет.

Срок обращения облигаций в долларах - 2 года, а в евро - 1 год.

В Минфине заявили, что в целом в результате размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет поступило 5,8 млрд гривен, а от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ поступило 68,9 млн долларов и 102,5 млн евро.

Государственные облигации Украины делятся на:

  • облигации внутренних государственных займов Украины;
  • облигации внешних государственных займов Украины;
  • казначейские обязательства;
  • целевые облигации внутренних государственных займов Украины.

Облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) - государственные ценные бумаги, которые размещаются исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждают обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их номинальной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.

Номинальная стоимость ОВГЗ составляет тысячу гривен (также может быть определена в иностранной валюте).

Ранее мы писали, что Минфин не исключает пересмотр бюджета-2022 из-за инфляции.

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Министерство финансов Украины