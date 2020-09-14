Минфин планирует получить от приватизации 6 млрд гривен

Фото: Сергій Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Одним из источников финансирования дефицита госбюджета в 2021 году будут поступления от приватизации. В проекте госбюджета они заложены на уровне 6 млрд грн.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это является реальным", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров ожидает, что экономика Украины вырастет в 2021 году на 4,6%, а номинальный ВВП составит 4 505,9 млрд грн. Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год.

Рост доходов ожидается на уровне 9,4%. Доходы составят 1 трлн 071,1 млрд грн, расходы 1 трлн 350 млрд грн. Дефицит - 270 млрд грн.

Напомним, по данным опроса КМИС, поручения президента Украины Владимира Зеленского начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации той или иной степени одобряют 37% украинцев.

В то же время 41% респондентов негативно относятся к поручению Зеленского начать продажу государственного имущества, а 20% затрудняются с ответом.