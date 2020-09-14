Мінфін планує отримати від приватизації 6 млрд гривень

Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Одним з джерел фінансування дефіциту держбюджету у 2021 році будуть надходження від приватизації. У проекті держбюджету вони закладені на рівні 6 млрд грн.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації бюджету, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це є реальним", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів очікує, що економіка України зросте у 2021 році на 4,6%, а номінальний ВВП становитиме 4 505,9 млрд грн. Відповідний прогноз закладений у проекті державного бюджету на наступний рік.

Зростання доходів очікується на рівні 9,4%. Доходи складуть 1 трлн 071,1 млрд грн, витрати 1 трлн 350 млрд грн. Дефіцит - 270 млрд грн.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців.

Водночас 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського почати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.