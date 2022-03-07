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Минфин объявил второй аукцион по продаже военных облигаций

Автор: Александр Белоус

Министерство финансов 8 марта проведет второй аукцион по продаже военных облигаций. Приобрести облигации могут как граждане Украины, так и иностранные инвесторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметили в пресс-службе, средства от облигаций будут использованы на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Приобрести ОВГЗ можно через банки-первичные дилеры. Список первичных дилеров.

Условия:

  • номинальная стоимость одной облигации - 1000 гривен;
  • срок обращения - 1 год;
  • ставка доходности - 10%.

Напомним, первый аукцион по продаже военных облигаций состоялся 1 марта 2022 года, от продажи которых в государственный бюджет было привлечено 8,1 млрд гривен.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Министерство финансов Украины