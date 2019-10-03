Минфин объяснил позицию МВФ в отношении субсидий

Международный валютный фонд настаивает на необходимости введения рыночного образования тарифов на коммунальные услуги и выступает против снижения тарифов для населения. Об этом рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире "1+1".

По словам Маркаровой, МВФ не против субсидий для населения, но за то, чтобы цена на природные ресурсы соответствовала их рыночной цене.

"Если цена на газ является рыночной, тогда правительство тем, кому надо помочь – должно помогать через субсидии. А люди, которые живут в больших домах, должны платить честную цену, а не быть тоже субсидируемыми. Потому что когда мы держим низкую цену на тарифы для всех, это значит, что тот, кто живет в маленькой квартире и тот, кто живет в большом доме, платят одинаковую цену. И это несправедливо. Во всей Европе работает рыночная система", - заявила Маркарова.

Также министр отметила, что каждая семья должна платить за коммунальные услуги не более 15% доходов.

"Правительство работает над тем, чтобы не 15% доходов семьи тратилось на коммунальные тарифы", - отметила Маркарова.

Напомним, с 1 октября начал действовать новый механизм выплат субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно изменениям получатель сможет самостоятельно выбирать, куда будут перечисляться средств.

Также РБК-Украина сообщало, что на конец августа вырос средний размер платежки за коммуналку. В августе в среднем семья заплатила 667 грн за ЖКУ и погасила долги за прошлую зиму.