Мінфін пояснив позицію МВФ щодо субсидій

Міжнародний валютний фонд наполягає на необхідності запровадження ринкового утворення тарифів на комунальні послуги і виступає проти зниження тарифів для населення. Про це розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова в ефірі "1+1".

За словами Маркарової, МВФ не проти субсидій для населення, але за те, щоб ціна на природні ресурси відповідала їх ринковій ціні.

"Якщо ціна на газ є ринковою, тоді уряд тим, кому треба допомогти – допомагати через субсидії. А люди, які живуть у великих будинках, повинні платити чесну ціну, а не бути теж субсидованими. Тому що коли ми тримаємо низьку ціну на тарифи для всіх, це означає, що той, хто живе в маленькій квартирі і той, хто живе у великому будинку, платять однакову ціну. І це несправедливо. У всій Європі працює ринкова система", - заявила Маркарова.

Також міністр зазначила, що кожна сім'я повинна сплачувати за комунальні послуги не більше 15% доходів.

"Уряд працює над тим, щоб не 15% доходів сім'ї витрачалося на комунальні тарифи", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо, з 1 жовтня почав діяти новий механізм виплат субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Відповідно до змін одержувач зможе самостійно вибирати, куди будуть перераховуватися коштів.

Також РБК-Україна повідомляло, що на кінець серпня зріс середній розмір платіжки за комуналку. У серпні в середньому сім'я заплатила 667 грн за ЖКП і погасила борги за минулу зиму.