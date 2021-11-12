Минфин обвинили в недофинансировании медицины и военных: в чем причина

За 10 месяцев 2021 года недофинансирование расходной части госбюджета составило 106,7 млрд грн (-9,6% от бюджетной росписи на этот период). Из них 75,7 млрд грн недофинансировано по общему фонду, 30,9 млрд грн - по специальному.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью " Апострофа "

В то же время, невыполнение плана по расходам, требующих дальнейшего финансирования, за 10 месяцев 2021 года составило 62,6 млрд грн, из которых 25,2 млрд грн - по защищенным статьям (социальное обеспечение, оплата труда, медикаменты, продукты питания, расходы на командировки, оплата коммунальных услуг и т.д.).

"Даже по ряду основных статей расходов ключевых направлений средства выделялись в неполном объеме. Медицина - "минус" 13,7 млрд грн: по госгарантиям медобслуживания населения не профинансировано 7,9 млрд грн, по отдельным медицинским мероприятиям - 3,5 млрд грн, а развитие скорой помощи и технической базы - на 2,3 млрд грн. Армия - "минус" 8 млрд грн: модернизация/ремонт вооружений, военной техники/оборудования - на 4,2 млрд грн, обеспечение Вооруженных Сил - на 3,6 млрд грн. Государственный фонд регионального развития - "минус" 1 млрд грн", - говорится в материале.

Также, по состоянию на 1 ноября 2021 года, объем неоплаченных обязательств (неоплаченные счета) правительства составил 3,7 млрд грн.

"Как показывает практика прошлых лет, особенно конца 2020 года, Казначейство может просто не принимать платежные поручения от распорядителей бюджетных средств без объяснения причин. Косвенным подтверждением этого является тот факт, что в ноябре 2020 года сумма неоплаченных обязательств правительства резко увеличилась с 3,8 млрд грн на начало ноября до 15 млрд грн на конец ноября 2020 года", - отмечается в тексте.

Также, по данным авторов, Минфин регулярно "залазит в карман" местным органам власти.

"В марте - на 10,3 млрд грн; в июне - на 12 млрд грн; в июле - на 10 млрд грн; в сентябре - на 28,2 млрд грн. За 9 месяцев 2021 года бюджету не хватало 51 млрд грн. Причем это не временные кассовые разрывы, которые гасятся каждый месяц, а системное кредитование расходной части бюджета за счет средств местных общин. Фактически это означает, что на 2 млрд долларов своих денег у Минфина не хватает даже несмотря на регулярные заявления о перевыполнении бюджета", - отмечается в тексте.

В то же время, данные о перевыполнении бюджета по доходам - статистические манипуляции при планировании бюджетных поступлений. Самый яркий пример касается заниженных баз для начисления НДС. Для прогноза по этому налогу Минфин берет заниженный показатель роста экономики.