Доходы госбюджета с начала года выросли на 20% и превысили 1 триллион гривен

Доходы государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2021 года составили 1 018,9 млрд гривен. Это на 4,5% больше плана и на 21% больше доходов прошлого года (842,4 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную казначейскую службу Украины ( Госказаначейство ).

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в октябре составили 94,5 млрд гривен, что на 2,2% больше плана и на 22,2% выше, чем в прошлом году, когда они составили 77,3 млрд гривен.

Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 ноября 2021 года составляет 18,9 млрд гривен (месяцем ранее - 42,1 млрд гривен).