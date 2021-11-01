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Доходы госбюджета с начала года выросли на 20% и превысили 1 триллион гривен

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Украина, Понедельник 01 ноября 2021 16:38
Доходы госбюджета с начала года выросли на 20% и превысили 1 триллион гривен Фото: Госбюджет Украины за 10 месяцев перевыполнен на 4,5% (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Доходы государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2021 года составили 1 018,9 млрд гривен. Это на 4,5% больше плана и на 21% больше доходов прошлого года (842,4 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную казначейскую службу Украины (Госказаначейство).

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в октябре составили 94,5 млрд гривен, что на 2,2% больше плана и на 22,2% выше, чем в прошлом году, когда они составили 77,3 млрд гривен.

Сумма средств на Едином казначейском счете на 1 ноября 2021 года составляет 18,9 млрд гривен (месяцем ранее - 42,1 млрд гривен).

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2020 года составили 1075,7 млрд гривен. Это на 1,5% больше плана (1059,9 млрд гривен), скорректированного в течение года.

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