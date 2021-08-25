Мінфін обговорює з МВФ продовження діючої програми на півроку

Українська влада обговорює з Міжнародним валютним фондом (МВФ) продовження поточної 18-місячної програми Stand-By на півроку. Рішення поки не прийнято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку міністр фінансів Сергій Марченко зробив в інтерв'ю агентству " Інтерфакс-Україна ".

"Це обговорюється, проте остаточного рішення ще немає. Тобто продовження програми Stand-By на півроку можливе. Але говорить про таке продовження поки рано", - сказав і додав, що рішення має бути узгоджене з партнерами.

Міністр фінансів також нагадав, що Україна очікує місію фонду у вересні.

"Відбулася розмова президента України з главою МВФ Крісталіною Георгієвою. Це була ініціатива виконавчого директора щодо приїзду цієї місії. Очікуємо місію у вересні, як це і було сказано", - сказав міністр фінансів.