Минфин обнародовал данные по прибыльности четырех государственных банков

Фото: Ощадбанк (РБК-Украина)

Государственный Ощадбанк демонстрирует минимальную доходность

Министерство финансов обнародовало показатели деятельности всех четырех государственных банков за 9 месяцев 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Согласно данным финансовой отчетности, банки получили с начала года прибыль в размере 6,298 млрд грн, в частности, "ПриватБанк" - 5,093 млрд грн, "Укргазбанк" - 425 млн грн, "Укрэксимбанк" - 706 млн грн и "Ощадбанк" - 74 млн грн.

Чистые активы государственных банков на 1 октября 2018 года достигли 735,043 млрд грн, что составляет 54% от банковской системы Украины.

По данным Минфина, еще 31% активов банковской системы занимают банки с иностранным капиталом, 15% банки с частным украинским капиталом.

В Минфине также сообщили, что доля национализированного "Приватбанка" составляет 20% в активах банков и 35% в депозитах физических лиц.

Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. В частности, заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, что целевой ориентир министерства - 25%.

Отметим, что за весь 2017 год все банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки банков составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.