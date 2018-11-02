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Минфин обнародовал данные по прибыльности четырех государственных банков

Новости » Финансы    02.11.2018 - 13:05
Фото: Ощадбанк (РБК-Украина)
Фото: Ощадбанк (РБК-Украина)

Государственный Ощадбанк демонстрирует минимальную доходность

Министерство финансов обнародовало показатели деятельности всех четырех государственных банков за 9 месяцев 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Согласно данным финансовой отчетности, банки получили с начала года прибыль в размере 6,298 млрд грн, в частности, "ПриватБанк" - 5,093 млрд грн, "Укргазбанк" - 425 млн грн, "Укрэксимбанк" - 706 млн грн и "Ощадбанк" - 74 млн грн.

Минфин обнародовал данные по прибыльности четырех государственных банков

Чистые активы государственных банков на 1 октября 2018 года достигли 735,043 млрд грн, что составляет 54% от банковской системы Украины.

По данным Минфина, еще 31% активов банковской системы занимают банки с иностранным капиталом, 15% банки с частным украинским капиталом.

Минфин обнародовал данные по прибыльности четырех государственных банков

В Минфине также сообщили, что доля национализированного "Приватбанка" составляет 20% в активах банков и 35% в депозитах физических лиц.

Напомним, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. В частности, заместитель министра финансов Юрий Гелетий сообщил, что целевой ориентир министерства - 25%.

Отметим, что за весь 2017 год все банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки банков составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.

До конца года с рынка уйдет еще один банк, - НБУ ПриватБанк за 9 месяцев получил 5 млрд гривен чистой прибыли
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