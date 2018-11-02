Мінфін оприлюднив дані щодо прибутковості чотирьох державних банків

Фото: Ощадбанк (РБК-Україна)

Державний Ощадбанк демонструє мінімальну прибутковість

Міністерство фінансів оприлюднило показники діяльності усіх чотирьох державних банків за 9 місяців 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Згідно з даними фінансової звітності, банки отримали з початку року прибуток у розмірі 6,298 млрд грн, зокрема, "ПриватБанк" - 5,093 млрд грн, "Укргазбанк" - 425 млн грн, "Укрексімбанк" - 706 млн грн та "Ощадбанк" - 74 млн грн.

Чисті активи державних банків на 1 жовтня 2018 року складають 735,043 млрд грн, що становить 54% від банківської системи України.

За даними Мінфіну, ще 31% з активів банківської системи займають банки з іноземним капіталом, 15% банки з приватним українським капіталом.

У Мінфіні також повідомили, що доля націоналізованого "ПриватБанку" складає 20% в активах банків і 35% в депозитах фізичних осіб.

Нагадаємо, що одним з пріоритетів роботи Мінфіну є скорочення частки держави на банківському ринку. Зокрема, заступник міністра фінансів Юрій Гелетій повідомив, що цільовий орієнтир міністерства - 25%.

Відзначимо, що за весь 2017 рік усі банки України отримали 26,472 млрд грн збитків. У 2016 році збитки банків склали 159,388 млрд грн, у 2015 році - 66,6 млрд грн, у 2014 році - 52,966 млрд грн.