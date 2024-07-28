Мінфін Німеччини відкинув заклики збільшити видатки на оборону

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD .

На думку Лінднера, погоджений федеральним урядом проєкт бюджету на 2025 рік не потребує кардинальних змін, до яких закликав зокрема міністр оборони Борис Пісторіус.

"Пан Пісторіус має спеціальну програму модернізації збройних сил на 100 мільярдів євро, якої не мав жоден з його попередників. З цим можна працювати, і ви повинні цим керувати", - сказав Лінднер.

Глава Мінфіну також відкинув звинувачення в тому, що країна занадто мало інвестує в безпеку.

"Німеччина виконує цільовий показник НАТО - два відсотки від економічного виробництва на зовнішню безпеку. Коли за останні кілька десятиліть таке було? Ми робимо більше, ніж, наприклад, Франція та Італія", - підкреслив він.

Лінднер наголосив, що безпека також має означати фінансову стабільність Німеччини.