Мінфін Німеччини відкинув заклики збільшити видатки на оборону
Німеччині не варто збільшувати видатки на оборону. Наразі Берлін виконує цільовий показник НАТО.
Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD.
На думку Лінднера, погоджений федеральним урядом проєкт бюджету на 2025 рік не потребує кардинальних змін, до яких закликав зокрема міністр оборони Борис Пісторіус.
"Пан Пісторіус має спеціальну програму модернізації збройних сил на 100 мільярдів євро, якої не мав жоден з його попередників. З цим можна працювати, і ви повинні цим керувати", - сказав Лінднер.
Глава Мінфіну також відкинув звинувачення в тому, що країна занадто мало інвестує в безпеку.
"Німеччина виконує цільовий показник НАТО - два відсотки від економічного виробництва на зовнішню безпеку. Коли за останні кілька десятиліть таке було? Ми робимо більше, ніж, наприклад, Франція та Італія", - підкреслив він.
Лінднер наголосив, що безпека також має означати фінансову стабільність Німеччини.
Нагадаємо. днями міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що він розчарований проєктом бюджету на 2025 рік та готовий "воювати" за збільшення видатків на оборону.
Ми також повідомляли, що Німеччина розробляє нову стратегію оборонної модернізації. Уряд нині працює над документом, що буде спрямований на модернізацію оборонної промисловості країни.
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