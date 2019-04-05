Мінфін назвав суму запозичень и виплат держборгу за квартал

Україна залучила менше, ніж сплатила за держборгом

У першому кварталі 2019 року Міністерство фінансів України залучило 112,9 млрд грн запозичень та сплатило 125,6 млрд грн за державним боргом. Про це повідомляє Мінфін у Facebook.

У прес-службі нагадали, що 2019 рік - піковий за виплатами з погашення державного боргу після реструктуризації боргів, що відбулась у 2015 році. Планові платежі з погашення та обслуговування державного боргу на 2019 рік передбачені в обсязі 458 млрд грн, порівняно з середнім показником за 2015-2018 роки у сумі 236 млрд грн (без урахування реструктуризації та репрофайлінгу).

За перший квартал державні внутрішні запозичення в гривні склали 57,3 млрд грн, а в іноземній валюті - 30,0 млрд грн. Також був залучений кредит на 529 млн євро під гарантію Міжнародного банку реконструкції та розвитку і дорозміщені 10-річниі єврооблігації на 350 млн доларів.

Як зазначили в Мінфіні, на кінець кварталу за оперативними даними держборг склав 1859,4 млрд грн проти 1860,3 млрд грн на кінець 2018 року.

Нагадаємо, загальні виплати за державним боргом, які повинні бути здійснені в 2019 році, законом про бюджет передбачено на рівні 417,4 млрд грн, з яких 239,2 млрд грн (57,3%) - виплати за державним внутрішнім боргом і 178,2 млрд грн (42,7%) - виплати за державним зовнішнім боргом.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів в 2019 році планує залучити 345,9 млрд грн, в тому числі на внутрішньому ринку - 202 млрд грн, або 58,4% від загальної суми запозичень. Зовнішні запозичення заплановані в обсязі 143,9 млрд грн, або 41,6%.