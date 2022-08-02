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Минфин назвал сумму международной помощи Украине за последний месяц

Фото: безвозвратная помощь Украине в июле 2022 года составила 80 млрд гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

По оперативным данным, в июле 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 169,6 млрд гривен. Также в июле в бюджет поступило 80,4 млрд гривен международной помощи (грантов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

За январь-июль 2022 года кассовые расходы государственного бюджета составили 1218,0 млрд гривен, в том числе, общего фонда - 1147,7 млрд гривен. При этом, в июле 2022 года кассовые расходы государственного бюджета были проведены в объеме 182,5 млрд гривен, в том числе общего фонда - в сумме 174,5 млрд гривен.

За январь-июль 2022 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 412,0 млрд гривен, в том числе общий фонд - в сумме 411,3 млрд гривен.

В июле фактический дефицит государственного бюджета составил 3,7 млрд гривен, в том числе, общего фонда - 4,8 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июль 2022 года составили 613,8 млрд гривен.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 402,1 млрд гривен, в том числе в иностранной валюте 44,2 млрд гривен (1066,1 млн долларов и 388,3 млн евро). При этом, за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 344,5 млрд гривен, в том числе, путем приобретения в собственность Национальным банком Украины - 255,0 млрд гривен.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-июль 2022 года составили 260,9 млрд гривен, платежи по обслуживанию - 89,7 млрд гривен.

Напомним, расходы госбюджета более чем в два раза превышали поступления. В июне 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 97,3 млрд гривен, при этом кассовые расходы были на сумму 232,4 млрд гривен

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