Минфин назвал сумму международной помощи Украине за последний месяц

За январь-июль 2022 года кассовые расходы государственного бюджета составили 1218,0 млрд гривен, в том числе, общего фонда - 1147,7 млрд гривен. При этом, в июле 2022 года кассовые расходы государственного бюджета были проведены в объеме 182,5 млрд гривен, в том числе общего фонда - в сумме 174,5 млрд гривен.

За январь-июль 2022 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 412,0 млрд гривен, в том числе общий фонд - в сумме 411,3 млрд гривен.

В июле фактический дефицит государственного бюджета составил 3,7 млрд гривен, в том числе, общего фонда - 4,8 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июль 2022 года составили 613,8 млрд гривен.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 402,1 млрд гривен, в том числе в иностранной валюте 44,2 млрд гривен (1066,1 млн долларов и 388,3 млн евро). При этом, за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 344,5 млрд гривен, в том числе, путем приобретения в собственность Национальным банком Украины - 255,0 млрд гривен.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-июль 2022 года составили 260,9 млрд гривен, платежи по обслуживанию - 89,7 млрд гривен.