ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Поступление международной помощи в Украину ускорилось, - НБУ

Новина українською →
Украина, Среда 03 августа 2022 11:22
Поступление международной помощи в Украину ускорилось, - НБУ Фото: заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С июня 2022 года объемы помощи Украине увеличились. Национальный банк ожидает, что Украина и в дальнейшем будет получать значительную поддержку от международных партнеров, в частности в виде грантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, во время звонка с инвесторами, организованного Morgan Stanley.

"С июня поступление международной помощи в Украину ускорилось. Мы надеемся, что эти темпы сохранятся и в дальнейшем", - рассказал Николайчук.

По его словам, финансовая поддержка официальных кредиторов помогает преодолевать военные вызовы для фискального сектора, расходы которого значительно выросли, в частности на оборону и социальные нужды. Она также снижает давление на международные резервы Украины.

Напомним, по данным Минфина, в июле в бюджет поступило 80,4 млрд гривен международной помощи (грантов).

Ранее в правительстве неоднократно заявляли, что Украина нуждается в 5 млрд долларов международной помощи ежемесячно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов