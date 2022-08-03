Поступление международной помощи в Украину ускорилось, - НБУ

С июня 2022 года объемы помощи Украине увеличились. Национальный банк ожидает, что Украина и в дальнейшем будет получать значительную поддержку от международных партнеров, в частности в виде грантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, во время звонка с инвесторами, организованного Morgan Stanley.

"С июня поступление международной помощи в Украину ускорилось. Мы надеемся, что эти темпы сохранятся и в дальнейшем", - рассказал Николайчук.

По его словам, финансовая поддержка официальных кредиторов помогает преодолевать военные вызовы для фискального сектора, расходы которого значительно выросли, в частности на оборону и социальные нужды. Она также снижает давление на международные резервы Украины.