Поступление международной помощи в Украину ускорилось, - НБУ
С июня 2022 года объемы помощи Украине увеличились. Национальный банк ожидает, что Украина и в дальнейшем будет получать значительную поддержку от международных партнеров, в частности в виде грантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, во время звонка с инвесторами, организованного Morgan Stanley.
"С июня поступление международной помощи в Украину ускорилось. Мы надеемся, что эти темпы сохранятся и в дальнейшем", - рассказал Николайчук.
По его словам, финансовая поддержка официальных кредиторов помогает преодолевать военные вызовы для фискального сектора, расходы которого значительно выросли, в частности на оборону и социальные нужды. Она также снижает давление на международные резервы Украины.
Напомним, по данным Минфина, в июле в бюджет поступило 80,4 млрд гривен международной помощи (грантов).
Ранее в правительстве неоднократно заявляли, что Украина нуждается в 5 млрд долларов международной помощи ежемесячно.