Минфин назвал причины невыполнения госбюджета

Доходы общего фонда государственного бюджета в январе-августе 2019 года выросли на 7,7% г/г до 594,1 млрд грн и составили 95,1% от росписи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По оперативным данным, кассовые расходы по общему фонду государственного бюджета за восемь месяцев в сумме 599,2 млрд грн составили 91,4% от росписи.

Как отметили в Минфине, анализ показателей выполнения росписи государственного бюджета на 2019 год свидетельствует о продолжении негативного влияния ряда тенденций на бюджетные доходы.

В частности, доходы от НДС с произведенных в Украине товаров (с учетом возмещения НДС) в сумме 51,7 млрд грн составили 86,5% от росписи из-за высоких темпов возмещения НДС экспортерам.

От рентной платы за недра поступило 28,9 млрд грн, что на 23,0% больше, чем за соответствующий период 2018 года. Однако доходы от рентной платы составили 84,4% от росписи.

Доходы от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров выросли на 1,6% г/г до 184,9 млрд грн. Доходы были выполнены на 87,6% от росписи.

Доходы от части чистой прибыли и дивидендов поступили в сумме 32,3 млрд грн, что составляет 80,4% от росписи.

Напомним, государственные заимствования по общему фонду государственного бюджета в январе-августе 2019 года составили около 318,8 млрд грн. Платежи по погашению государственного долга в этот период составили 262,7 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году Национальный банк перечислил в государственный бюджет Украины 64 898 млн грн - всю сумму части прибыли к распределению, которая определена в консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018 год как сумма обязательств перед государственным бюджетом. Это на 17,3 млрд. грн больше, чем предусмотрено законом о государственном бюджете Украины на 2019 год.