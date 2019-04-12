Мінфін назвав головні чинники впливу на валютний ринок з початку року

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Експортери і нерезиденти впливають на курс

На валютний ринок України у першому кварталі 2019 року впливали продаж валюти експортерами і нерезидентами, які інвестують в ОВДП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний огляд та прогноз Мінфіну (квітень 2019 року).

За даними Мінфіну, одним з чинником було звуження дефіциту торговельного балансу на фоні високих обсягів збору урожаю зернових у минулому році, який перевищив історичний максимум.

Крім того, на ринок вплинуло залучення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики: у І кварталі 2019 року портфель ОВДП у власності нерезидентів зріс втричі з 6,3 млрд грн до 22,9 млрд грн до 20,3 млрд грн на 1 квітня 2019 року (96% портфелю складають номіновані у гривні ОВДП).

За даними Мінфіну ОВДП в обігу за сумою основного боргу на 1 квітня 2019 року становили 757 млрд грн, що лише на 0,2% вище за суму на кінець 2018 року. Частка ОВДП у власності нерезидентів зросла з 0,8% до 3,0%.

Крім того, на ринок впливав продаж іноземної валюти економічними агентами в умовах наближення строків сплати річних податків до державного бюджету, додали в Мінфіні.

Міжнародні резерви зросли до 20,6 млрд доларів наприкінці І кварталу (що відповідає рівню кінця 2013 року), зазначається в огляді.

Як повідомляло РБК-Україна, у Національному банку України вважають, що на зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається з початку 2019 року, вплинули кілька факторів, серед яких зовнішня кон'юнктура і попит нерезидентів на ОВДП.

У той же час у НБУ відзначають, що з переходом на плаваючий курс прогнозувати значення курсу долара до гривні стало практично неможливо.