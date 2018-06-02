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Минфин назвал факторы, сдерживающие иностранных инвесторов

НовостиЭкономика    02.06.2018 - 03:50
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Министр финансов основной причиной недостаточного поступления инвестиций считает войну на востоке Украины.

Инвестиционный климат Украины сегодня находится не на должном уровне из-за ряда факторов, которые сдерживают работу бизнеса в государстве. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире "Радио НВ".

"Если у нас все так хорошо? Какая у нас сумма прямых иностранных инвестиций? Мизерная. Мы говорим о двух миллиардах. А наша страна должна иметь более чем 10 миллиардов в год прямых иностранных инвестиций. Деньги сюда не идут, к сожалению", - заявил Данилюк.

По его словам, главный фактор, который объясняет низкое поступление инвестиций, - война на востоке Украины.

"Но Украина - это большая страна. Поэтому есть куда инвестировать. Война не является показателем... Надо сделать тотализатор, который бы привлекал инвестиции. А у нас есть факторы, которые сдерживают инвестиции. Они абсолютно понятны бизнесу? Неформированная налоговая, нереформированные правоохранительные органы, давление со стороны СБУ, давление ГПУ, налоговая полиция. Это старая система, которая не дает бизнесу развиваться", - добавил он.

Напомним, около 90 млрд гривен будет привлечено в этом году в модернизацию украинской инфраструктуры, которые пойдут на инвестиции в автомобильные, железные дороги, аэропорты и порты.

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Теги публикации: Александр Данилюк, Министерство финансов Украины, инвестиции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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