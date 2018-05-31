В модернизацию украинской инфраструктуры привлекут 90 млрд гривен, - Кабмин

Планируется реализовать 46 проектов развития морских портов

Около 90 млрд гривен будет привлечено в этом году в модернизацию украинской инфраструктуры, которые пойдут на инвестиции в дороги, железную дорогу, аэропорты и конечно же украинские порты. Об этом во время открытия Ukrainian ports forum - 2018 сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, передает Правительственный портал.

В частности, по его словам, морские порты Украины играют ключевую роль в развитии украинской экономики и обеспечивают до 45% экспортно-импортных операций внешней торговли Украины. Общий доход, сформированный рынком услуг в морских портах Украины, по данным последней отчетности, составил 1,7 млрд долларов, что равно 2% ВВП страны.

"Хочу отметить особую роль портов в энергетической безопасности Украины. В период искусственно созданной угольной блокады на Донбассе, в феврале 2017 года, эффективная работа морских портов помогла не только удержать стабильную работу энергосистемы Украины, а еще и накопить достаточно энергетического угля для стабильного прохождения осенне-зимнего периода", - отметил Кистион.

Также он сообщил, что к 2030 году планируется реализовать 46 проектов развития морских портов с привлечением инвесторов, совокупная стоимость которых составляет почти 44 млрд гривен.

Большая часть проектов предусматривает реконструкцию и строительство новых перегрузочных мощностей, включая строительство новых причалов и тыловых комплексов.

"Это даст возможность создать дополнительно около 5 тысяч рабочих мест, обеспечить пропускную мощность на уровне 157 млн тонн груза», - уточнил он.

Напомним, как сообщалось ранее, Европейский инвестиционный банк подтвердил намерение предоставить Украине 211 млн евро на повышение безопасности автомобильных дорог и модернизацию энергосистемы.