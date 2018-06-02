Мінфін назвав фактори, які стримують іноземних інвесторів

Міністр фінансів основною причиною недостатнього надходження інвестицій вважає війну на сході України.

Інвестиційний клімат України сьогодні перебуває не на належному рівні через низку факторів, які стримують роботу бізнесу у державі. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк у ефірі "Радіо НВ".

"Якщо у нас все так добре? Яка у нас сума прямих іноземних інвестицій? Мізерна. Ми говоримо про два мільярди. А наша країна повинна мати більш ніж 10 мільярдів на рік прямих іноземних інвестицій. Грощі сюди не йдуть, на жаль", - заявив Данилюк.

З його слів, головний фактор, який пояснює низьке надходження інвестицій, - війна на сході України.

"Але Україна - це велика країна. Тому є куди інвестувати. Війна не є показником... Треба зробити тоталізатор, який би притягував інвестиції. А у нас є фактори, які стримують інвестиції. Вони абсолютно зрозумілі бізнесу? Нереформована податкова, нереформовані правоохоронні органи, тиск з боку СБУ, тиск ГПУ, податкова поліція. Це стара система, яка не дає бізнесу розвиватись", - додав він.

Нагадаємо, близько 90 млрд гривень буде залучено цього року в модернізацію української інфраструктури, які підуть на інвестиції в дороги, залізниці, аеропорти та порти.