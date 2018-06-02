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Мінфін назвав фактори, які стримують іноземних інвесторів

НовиниЕкономіка    02.06.2018 - 03:50
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Міністр фінансів основною причиною недостатнього надходження інвестицій вважає війну на сході України.

Інвестиційний клімат України сьогодні перебуває не на належному рівні через низку факторів, які стримують роботу бізнесу у державі. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк у ефірі "Радіо НВ".

"Якщо у нас все так добре? Яка у нас сума прямих іноземних інвестицій? Мізерна. Ми говоримо про два мільярди. А наша країна повинна мати більш ніж 10 мільярдів на рік прямих іноземних інвестицій. Грощі сюди не йдуть, на жаль", - заявив Данилюк.

З його слів, головний фактор, який пояснює низьке надходження інвестицій, - війна на сході України.

"Але Україна - це велика країна. Тому є куди інвестувати. Війна не є показником... Треба зробити тоталізатор, який би притягував інвестиції. А у нас є фактори, які стримують інвестиції. Вони абсолютно зрозумілі бізнесу? Нереформована податкова, нереформовані правоохоронні органи, тиск з боку СБУ, тиск ГПУ, податкова поліція. Це стара система, яка не дає бізнесу розвиватись", - додав він.

Нагадаємо, близько 90 млрд гривень буде залучено цього року в модернізацію української інфраструктури, які підуть на інвестиції в дороги, залізниці, аеропорти та порти.

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Теги публікації: Олександр Данілюк, Міністерство фінансів України, Інвестиції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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