Минфин намерен защитить миллиарды, вложенные в ПриватБанк

Министерство финансов Украины планирует подать апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева о незаконности национализации Приватбанка. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отметили в пресс-службе, решение о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан.

"Приняв вынужденное решение о национализации и рекапитализации ПриватБанка, государство вложило в этот банк 155,3 млрд гривен. Это был сложный, но необходимый шаг для обеспечения стабильности банковской системы и экономики в целом. И сейчас наша задача - защитить инвестицию государства, вклад каждого украинца", - подчеркнули в Минфине.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева незаконной национализацию "Приватбанка". Как отмечается в решении суда, основанием были, в том числе, недоказанность ответчиками оснований для отнесения ПАО КБ "Приватбанк" к категории неплатежеспособных и нарушение процедуры национализации банка.

Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского. По данным НБУ, решение суда не вступило в законную силу.

Национальный банк планирует подать апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева, которым признано противоправным и отменено решение о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства.