Мінфін має намір спростити використання касових апаратів

Відомство пропонує дозволити реєструвати розрахунки за допомогою мобільних засобів комунікації

Міністерство фінансів (Мінфін) напрацювало рішення, які спрощують використання касових апаратів (РРО) та ініціює пілотний проект реєстрації та експлуатації новітніх моделей. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Відповідні проекти актів було прийнято урядового комітету 31 травня та будуть винесені на затвердження Уряду наступного тижня.

Це означає, що відтепер для реєстрації розрахунків можна буде використовувати мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші засоби комунікації.

Пілотний проект дозволить:

- дослідити інноваційні розробки у сфері реєстрації розрахункових операцій (РРО)

- дослідити застосування новітніх моделей РРО;

- розширити перелік наявних моделей і функцій, зможе демонополізувати ринок РРО;

- спростити умови для використання РРО, зменшити витрати на їх придбання;

- стимулювати підприємців до застосування РРО

Крім того, напрацьовано проект постанови "Про внесення змін до порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій", який:

- запроваджує механізм обміну інформацією в електронному вигляді при введенні в експлуатацію, технічному обслуговуванні та ремонті РРО через центри сервісного обслуговування;

- удосконалює порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, створить передумови для врегулювання взаємовідносин між підприємцями та центрами сервісного обслуговування;

- покращує процес обміну інформацією між територіальними органами ДФС та центрами сервісного обслуговування при введенні РРО в експлуатацію і надалі їх обслуговуванні

Мінфін також напрацював проект наказу, який:

- спрощує реєстрацію РРО та порядок введення в експлуатацію;

- вводить ведення книги обліку розрахункових операцій (КОРО) в електронному вигляді (звільняє підприємців від щоденного вклеювання фіскальних звітних чеків). Це тимчасовий, але дієвий крок - остаточно скасувати необхідність ведення книги планується через зміни в закон;

- запроваджує механізм обміну інформацією в електронному вигляді при реєстрації та застосування РРО, зменшить час і кошти підприємців при реєстрації та використанні РРО.

Нагадаємо, НБУ змінив порядок ведення касових операцій та касових книг.