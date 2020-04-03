Минфин надеется на дополнительные 5 млрд долларов от МВФ

Фото: Сергей Марченко (president.gov.ua)

Средства должны поступить в течение 2020 года

Министр финансов Украины Сергей Марченко надеется на дополнительные 5 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2020 года. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

По его словам, для получения транша от МВФ необходимо проголосовать закон о банках во втором чтении, а также внести изменения в бюджет для борьбы с коронавирусом.

"Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до 5 млрд долларов в бюджет. Это мы уже зафиксировали", - подчеркнул Марченко.

Он также добавил, что Кабинет министров согласовал с МВФ размеры дефицита бюджета-2020. Дефицит частично будет перекрыт траншами.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ближайшие недели подпишет расширенное соглашение с МВФ.

"Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена", - отметил президент.

До этого стало известно, что около 80 стран просят МВФ о финансовой помощи в борьбе с коронавирусом.