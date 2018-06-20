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Минфин и Киевская ОГА профинансируют погребение Ивана Драча

НовостиОбщество    20.06.2018 - 15:21
Фото: Иван Драч (УНИАН)
Фото: Иван Драч (УНИАН)

Выдающийся украинский поэт и государственный деятель умер вчера утром

Министерство финансов Украины и Киевская областная государственная администрация профинансируют погребение украинского писателя и политика Ивана Драча. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство распорядилось похоронить выдающегося украинского поэта, переводчика, киносценариста, драматурга, публициста, государственного и общественного деятеля Ивана Драча на кладбище в селе Телиженцы Тетиевского района Киевской области.

"Министерству финансов и Киевской областной государственной администрации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с погребением", - говорится в документе.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, Иван Драч умер в столичной больнице "Феофания" утром 19 июня.

 

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Теги публикации: Киев, Министерство финансов Украины, поэт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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