Минфин и Киевская ОГА профинансируют погребение Ивана Драча

Выдающийся украинский поэт и государственный деятель умер вчера утром
Министерство финансов Украины и Киевская областная государственная администрация профинансируют погребение украинского писателя и политика Ивана Драча. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.
В частности, правительство распорядилось похоронить выдающегося украинского поэта, переводчика, киносценариста, драматурга, публициста, государственного и общественного деятеля Ивана Драча на кладбище в селе Телиженцы Тетиевского района Киевской области.
"Министерству финансов и Киевской областной государственной администрации обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с погребением", - говорится в документе.
Фото: распоряжение Кабмина
Напомним, Иван Драч умер в столичной больнице "Феофания" утром 19 июня.