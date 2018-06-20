Мінфін і Київська ОДА профінансують поховання Івана Драча

Видатний український поет і державний діяч помер вчора вранці
Міністерство фінансів України та Київська обласна державна адміністрація профінансують поховання українського письменника і політика Івана Драча. Відповідне рішення уряду є в розпорядженні РБК-Україна.
Зокрема, уряд розпорядився поховати видатного українського поета, перекладача, кіносценариста, драматурга, публіциста, державного і громадського діяча Івана Драча на кладовищі в селі Теліжинці Тетіївського району Київської області.
"Міністерству фінансів та Київській обласній державній адміністрації забезпечити в установленому порядку фінансування витрат, пов'язаних з похованням", - йдеться в документі.
Фото: розпорядження Кабміну
Нагадаємо, Іван Драч помер у столичній лікарні "Феофанія" вранці 19 червня.