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Мінфін і Київська ОДА профінансують поховання Івана Драча

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 15:21
Фото: Іван Драч (УНІАН)
Фото: Іван Драч (УНІАН)

Видатний український поет і державний діяч помер вчора вранці

Міністерство фінансів України та Київська обласна державна адміністрація профінансують поховання українського письменника і політика Івана Драча. Відповідне рішення уряду є в розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд розпорядився поховати видатного українського поета, перекладача, кіносценариста, драматурга, публіциста, державного і громадського діяча Івана Драча на кладовищі в селі Теліжинці Тетіївського району Київської області.

"Міністерству фінансів та Київській обласній державній адміністрації забезпечити в установленому порядку фінансування витрат, пов'язаних з похованням", - йдеться в документі.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, Іван Драч помер у столичній лікарні "Феофанія" вранці 19 червня.

 

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Теги публікації: Київ, Міністерство фінансів України, поэт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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