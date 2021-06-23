Минфин готов к оптимизации расходов в случае негативного развития событий с МВФ

Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и получение очередного транша. Однако, если развитие событий будет негативным, Украина готова к оптимизации расходов.

Об этом в интервью "Forbes" сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Минфин готов к любому развитию событий, но для нас желательно, чтобы МВФ предоставил финансирование. Под сотрудничество с МВФ подвязаны макрофинансовая помощь ЕС и программы Всемирного банка. При негативном развитии событий будем реагировать, заодно и путем оптимизации расходов", - заявили глава Минфина.

Напомним, до этого в Минфине заявляли, что готовы к задержкам транша от МВФ, но все равно его ждут.

Кроме того, в Минфине назвали три главных требования МВФ для предоставления Украине следующего транша.