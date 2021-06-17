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Министр финансов назвал три главных требования МВФ для предоставления следующего транша Украине

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Четверг 17 июня 2021 10:24
Министр финансов назвал три главных требования МВФ для предоставления следующего транша Украине Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина должна закрыть три главных вопроса, чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и получить следующий транш. Требования касаются НАПК, НАБУ и Высшего совета правосудия.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "24 каналу".

По словам Марченко, требования МВФ касаются трех основных вопросов:

  • возобновление работы Национального антикоррупционного бюро;
  • восстановление работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, а именно уголовная ответственность за недостоверные декларации и несвоевременную подачу, принятый закон президент ветировал, думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт.
  • по Высшему совету правосудия согласована редакция, проходит комитет, голосуется и вопрос будет закрыт.

"В то же время по НАБУ - сложнее. Сейчас продолжаются переговоры по конфигурации комиссии по отбору председателя НАБУ. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что есть большая вероятность того, что эти договоренности будут достигнуты, поэтому ничего невыполнимого нет", - отметил министр.

По его словам, критические потребности финансирования бюджета Министерство финансов закрывает, в частности, "заимствуя на внутреннем и внешнем рынках, перевыполняя доходы бюджета".

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на получение очередного транша МВФ (Международного валютного фонда) этой осенью.

Напомним, в МВФ заявили о прогрессе в переговорах, но этого прогресса еще недостаточно для транша.

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