"Минера" моста Метро в Киеве перевели в психбольницу

В пятницу, 5 июня, "минеру" моста Метро в Киеве экстренно изменили меру пресечения. Виталия Ткаленко перевели в психбольницу.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Как она рассказала, после первого решения суда его направили в СИЗО, но там его осмотрел фельдшер и обнаружил склонность к суициду. Потом врачи его еще раз осмотрели. Было принято решение о переводе мужчины в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области. Он там будет находиться до 29 июля.

"Так, вчера ему экстренно изменили меру пресечения", - подтвердила Максимец.

Напомним, на этой неделе неизвестный сообщил о минировании моста "Метро" в Киеве. В связи с этим было перекрыто движение на мосту, а также закрыли некоторые станции метрополитена. Позже стало известно, что "минер" житель Вишневого Киево-Святошинского района.

РБК-Украина писало, что полицейские сообщили ему о подозрении: поскольку взрывчатки не обнаружили, мужчину подозревают в ложном сообщении о минировании, которое повлекло тяжкие последствия.

Также появилось фото мужчины, угрожающего взорвать мост Метро.