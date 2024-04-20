Міненерго: РФ продовжить атакувати енергетику, але блекауту в Україні не буде

"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", - сказав міністр.

Однак, за словами Галущенка, потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв, оскільки Україна перебуває у війні з РФ.

"А ми, енергетики, робимо все для того, щоб найгірші сценарії ніколи не реалізувалися. Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", - додав він.