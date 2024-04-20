Міненерго: РФ продовжить атакувати енергетику, але блекауту в Україні не буде

Росія продовжить атакувати українські енергетичні об'єкти. Але, попри російські атаки, блекауту в Україні не буде.
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", - сказав міністр.
Однак, за словами Галущенка, потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв, оскільки Україна перебуває у війні з РФ.
"А ми, енергетики, робимо все для того, щоб найгірші сценарії ніколи не реалізувалися. Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", - додав він.
Нагадаємо, в опалювальний сезон 2022-2023 Україна пережила потужні російські атаки на енергосистему. Тоді в містах та цілих областях України вводилися відключення світла, але повного блекауту в країні не сталося.
Цієї весни росіяни знову взялися атакувати українську енергетику. Під прицілом окупантів опинилися ТЕС та ТЕЦ. Крім того, росіяни вивели з ладу Дніпровську ГЕС.
Як заявляв президент України Володимир Зеленський, Росія знищила майже всю теплову електрогенерацію України, зокрема повністю було зруйновано Трипільську ТЕС. На думку президента, під загрозою можуть бути і українські АЕС.
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