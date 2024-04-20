Минэнерго: РФ продолжит атаковать энергетику, но блекаута в Украине не будет

"К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема целостна. Тотального блекаута в стране не будет", - сказал министр.

Однако, по словам Галущенко, нужно быть готовым к любым сценариям, поскольку Украина находится в войне с РФ.

"А мы, энергетики, делаем все для того, чтобы самые плохие сценарии никогда не реализовались. Как уже показывает опыт прошлого календарного года, мы своего слова придерживаемся", - добавил он.