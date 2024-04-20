Минэнерго: РФ продолжит атаковать энергетику, но блекаута в Украине не будет

Россия продолжит атаковать украинские энергетические объекты. Но, несмотря на российские атаки, блекаута в Украине не будет.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема целостна. Тотального блекаута в стране не будет", - сказал министр.
Однако, по словам Галущенко, нужно быть готовым к любым сценариям, поскольку Украина находится в войне с РФ.
"А мы, энергетики, делаем все для того, чтобы самые плохие сценарии никогда не реализовались. Как уже показывает опыт прошлого календарного года, мы своего слова придерживаемся", - добавил он.
Напомним, в отопительный сезон 2022-2023 Украина пережила мощные российские атаки на энергосистему. Тогда в городах и целых областях Украины вводились отключения света, но полного блекаута в стране не произошло.
Этой весной россияне снова принялись атаковать украинскую энергетику. Под прицелом оккупантов оказались ТЭС и ТЭЦ. Кроме того, россияне вывели из строя Днепровскую ГЭС.
Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, Россия уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины, в том числе полностью была разрушена Трипольская ТЭС. По мнению президента, под угрозой могут оказаться и украинские АЭС.
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