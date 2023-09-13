У Міненерго зробили важливу заяву про відключення світла: чи будуть графіки з жовтня

Міненерго спростувало інформацію, яка поширювала в мережі та ЗМІ про нібито відключення світла в Україні за графіками з 1 жовтня. Як зазначається, зараз енергетики продовжують готуватися до опалювального сезону.

"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується", - йдеться у повідомленні.

Проте енергетики не виключають, що відключення світла можуть повернутися у разі пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли, як це були минулого року.

У Міненерго наголошують, що оператори розробили графіки можливих відключень світла через несправедливий розподіл електроенергії минулого опалювального сезону. Але графіки будуть діяти лише у разі пошкодження енергооб'єктів.

"На сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається", - кажуть у міністерстві.

Підготовка до зими

Минулої осені та зими російські загарбники масово обстрілювали Україну. Окупанти використовували ракети різних типів та дрони-камікадзе іранської розробки.

Головною метою загарбників було знеструмити Україну. Через масові пошкодження по всій Україні діяли відключення світла.

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Президент Володимир Зеленський заявляє, що усі відповідні служби уже готуються до зими, а Кабмін та області отримали кінцеві терміни підготовки.

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