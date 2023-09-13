В Минэнерго сделали важное заявление об отключении света: будут ли графики с октября

Минэнерго опровергло информацию, которая распространяла в сети и СМИ о якобы отключении света в Украине по графикам с 1 октября. Как отмечается, сейчас энергетики продолжают готовиться к отопительному сезону.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей. А потому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется", - говорится в сообщении.

Однако энергетики не исключают, что отключения света могут вернуться в случае повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов, как это было в прошлом году.

В Минэнерго отмечают, что операторы разработали графики возможных отключений света из-за несправедливого распределения электроэнергии в прошлом отопительном сезоне. Но графики будут действовать только в случае повреждения энергообъектов.

"На сегодняшний день никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предполагается", - говорят в министерстве.

Подготовка к зиме

Прошлой осенью и зимой российские захватчики массово обстреливали Украину. Оккупанты использовали ракеты разных типов и дроны-камикадзе иранской разработки.

Главной целью захватчиков было обесточить Украину. Из-за массовых повреждений по всей Украине действовали отключения света.

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Президент Владимир Зеленский заявляет, что все соответствующие службы уже готовятся к зиме, а Кабмин и области получили конечные сроки подготовки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.