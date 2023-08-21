У Міненерго зробили важливу заяву про відключення світла взимку: до чого готуватись

Він зазначив, що енергосистема нашої країни буде готова до зими і є всі необхідні ресурси для того, щоб пройти опалювальний сезон без відключень електроенергії.

Але, як наголосив Галущенко, не виключені і наслідки ворожих терористичних атак, які спрогнозувати Україна не може.

"Мета ворога - досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чого навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані... Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер", - розповів голова Міненерго.

Удари з енергетики

Нагадаємо, минулої осені та взимку російські окупанти регулярно влаштовували масовані удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Внаслідок сильних пошкоджень енергосистеми в нашій країні запроваджували планові відключення світла.

Зокрема, до зими вже активно почали готуватись у Києві. З усіма деталями підготовки можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.