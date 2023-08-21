В Минэнерго сделали важное заявление об отключении света зимой: к чему готовиться

Он отметил, что энергосистема нашей страны будет готова к зиме и есть все необходимые ресурсы для того, чтобы пройти отопительный сезон без отключений электроэнергии.

Но, как подчеркнул Галущенко, не исключены и последствия вражеских террористических атак, которые спрогнозировать Украина не может.

"Цель врага - достичь блекаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы… Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер", - рассказал глава Минэнерго.

Удары по энергетике

Напомним, прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно устраивали массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В результате сильных повреждений энергосистемы в нашей стране вводили плановые отключения света.

В частности, к зиме уже активно начали готовиться в Киеве. Со всеми деталями подготовки можете ознакомиться в материале РБК-Украина.