Минэнерго не знает, сколько газа в хранилищах "Нафтогаза"

По его словам, сейчас существует непрозрачность в деятельности "Нафтогаза", которая связана с запасами газа.

"Общие цифры есть. Непрозрачность заключается в том, что публика не знает, сколько газа "Нафтогаза" в подземках. Я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было на Кабмин подавать документы. Минэнергетики сказало, что "Нафтогаз" даже Минэнергетики не предоставляет такие данные", - сказал Витренко.

Он добавил, что "Нафтогаз" находится в государственной собственности для того, чтобы устранять провали рынка и обеспечивать безопасность поставок газа. Однако для Минэнерго необходимо знать, сколько у самого "Нафтогаза" газа в подземных хранилищах.

"Мало того, мы даже должны видеть, какая, например, себестоимость этого газа в подземке. Потому что много спекуляций звучит на эту тему, что вот "Нафтогаз" закачивает, покупал летом по 3 гривны, а сейчас продает по 7. Я знаю, что это не так. Но на цифрах, например, показать не могу. А это неправильно", - добавил Витренко.