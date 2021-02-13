Витренко объяснил невозможность продавать газ для населения по себестоимости

Себестоимость газа, добываемого в Украине, составляет примерно 2,6 гривен за кубометр. Но его невозможно продавать по себестоимости-за необходимости наполнять госбюджет.

"Возникает вопрос, почему не продавать газ для населения по себестоимости? Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего-то платить", - пояснил он.

Кроме того, необходимо уплачивать налоги, а оператору ГТС обслуживать трубу высокого давления, отметил Витренко.

"Поэтому, если будет работать "Нафтогаз" только по себестоимости, "Нафтогаз" не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а "Нафтогаз" практически всю прибыль платит как раз в бюджет. Кажется, 95%, то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии", - сказал Витренко.

Кроме того, госбюджет - это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону, добавил он.