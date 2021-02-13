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Витренко объяснил невозможность продавать газ для населения по себестоимости

Новина українською → Киев, Суббота 13 февраля 2021 18:45
Витренко объяснил невозможность продавать газ для населения по себестоимости Фото: Юрий Витренко (mpe.kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Себестоимость газа, добываемого в Украине, составляет примерно 2,6 гривен за кубометр. Но его невозможно продавать по себестоимости-за необходимости наполнять госбюджет.

Об этом сказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в интервью "Радіо Свобода".

"Возникает вопрос, почему не продавать газ для населения по себестоимости? Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего-то платить", - пояснил он.

Кроме того, необходимо уплачивать налоги, а оператору ГТС обслуживать трубу высокого давления, отметил Витренко.

"Поэтому, если будет работать "Нафтогаз" только по себестоимости, "Нафтогаз" не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а "Нафтогаз" практически всю прибыль платит как раз в бюджет. Кажется, 95%, то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии", - сказал Витренко.

Кроме того, госбюджет - это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону, добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Кроме того, большинство поставщиков снизили цену на газ для населения на январь 2021 года задним числом. Компании установили ее на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр.

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