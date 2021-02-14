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Минэнерго не знает, сколько газа в хранилищах "Нафтогаза"

Новина українською → Киев, Воскресенье 14 февраля 2021 16:20
Минэнерго не знает, сколько газа в хранилищах "Нафтогаза" Фото: Юрий Витренко (facebook.com/YVitrenko)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство энергетики не владеет точной информацией о количестве газа, который хранится в хранилищах "Нафтогаза". В министерстве рассчитывают, что данная ситуация будет исправлена в ближайшее время.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода".

По его словам, сейчас существует непрозрачность в деятельности "Нафтогаза", которая связана с запасами газа.

"Общие цифры есть. Непрозрачность заключается в том, что публика не знает, сколько газа "Нафтогаза" в подземках. Я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было на Кабмин подавать документы. Минэнергетики сказало, что "Нафтогаз" даже Минэнергетики не предоставляет такие данные", - сказал Витренко.

Он добавил, что "Нафтогаз" находится в государственной собственности для того, чтобы устранять провали рынка и обеспечивать безопасность поставок газа. Однако для Минэнерго необходимо знать, сколько у самого "Нафтогаза" газа в подземных хранилищах.

"Мало того, мы даже должны видеть, какая, например, себестоимость этого газа в подземке. Потому что много спекуляций звучит на эту тему, что вот "Нафтогаз" закачивает, покупал летом по 3 гривны, а сейчас продает по 7. Я знаю, что это не так. Но на цифрах, например, показать не могу. А это неправильно", - добавил Витренко.

Напомним, в январе на треть вырос отбор газа из подземных газохранилищ (ПХГ) Украины.

Также РБК-Украина писало, что Витренко объяснил, почему газ не продают украинцам по себестоимости.

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