Міненерго не знає, скільки газу в сховищах "Нафтогазу"

Міністерство енергетики не володіє точною інформацією про кількість газу, що зберігається у сховищах "Нафтогазу". У міністерстві розраховують, що ця ситуація буде виправлена найближчим часом.

За його словами, зараз існує непрозорість у діяльності "Нафтогазу", яка пов'язана із запасами газу.

"Загальні цифри є. Непрозорість полягає в тому, що публіка не знає, скільки газу "Нафтогазу" в підземках. Я навіть розкрию секрет, я запитав у своїх співробітників, тому що потрібно було на Кабмін подавати документи. Міненергетики сказало, що "Нафтогаз" навіть Міненергетики не надає такі дані", - сказав Вітренко.

Він додав, що "Нафтогаз" перебуває у державній власності для того, щоб усувати провали ринку і забезпечувати безпеку поставок газу. Однак для Міненерго необхідно знати, скільки у самого "Нафтогазу" газу в підземних сховищах.

"Мало того, ми навіть повинні бачити, яка, наприклад, собівартість цього газу в підземці. Тому що багато спекуляцій звучить на цю тему, що "Нафтогаз" закачує, купував влітку по 3 гривні, а зараз продає по 7. Я знаю, що це не так. Але на цифрах, наприклад, показати не можу. А це неправильно", - додав Вітренко.