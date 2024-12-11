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У декількох областях України скасували графіки відключення світла

Україна, Середа 11 грудня 2024 08:26
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У декількох областях України скасували графіки відключення світла Фото: Графік відключень світла на 11 грудня скасували у західних областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У декількох західних областях України скасували графіки відключень світла на 11 грудня, запроваджені після ракетних атак по Україні у листопаді. Це зроблено за вказівкою "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти обленерго.

Зокрема скасовано графіки у Львівській області.

Графік для Львівської області

У декількох областях України скасували графіки відключення світла

Графіки скасували також у Волинській області. "НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно графіку погодинного відключення на 11 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 07:00 до отримання окремого розпорядження", - йдеться в повідомленні "Волиньобленерго".

Крім того, не діють графіки у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

"Станом на 7:05 відбулися оновлення у графіках погодинних відключень до окремої вказівки", - йдеться у повідомленні "Прикарпаттяобенерго ".

У цих областях графіки не діяли і напередодні, 10 грудня.

Графіки на 11 грудня

"Укренерго" повідомило, що 11 грудня діятимуть графіки відключення світла.

Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:

для побутових споживачів

  • 09:00 – 20:00 – одна черга відключень

для промисловості та бізнесу

  • 08:00 – 21:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Графіки вимкнень

Нагадаємо, "Укренерго" запровадило графіки відключень світла в Україні 18 листопада після масованої атаки на Україну.

Як зазначили в "Укренерго", графіки відключень світла, запроваджені у листопаді після масованих ракетних обстрілів, поступово скорочуються.

"Укренерго" готується до кількох варіантів. Найгірший сценарій передбачає продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації.

Ситуація в енергетичному секторі України залишається складною через значні руйнування як генеруючих, так і потужностей, що передають.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, "проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему".

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