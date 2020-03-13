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В Минэнерго завершают наработки законопроекта об энергоэффективности

Новости » Политика     13.03.2020 - 15:17
В Минэнерго завершают наработки законопроекта об энергоэффективности
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Министерство планирует как можно скорее направить его на рассмотрение парламента

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины завершает работу по доработке законопроекта об энергоэффективности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, в Минэнерго отметили, что планируют как можно скорее его направить в Верховную раду Украины. Принятие этого законопроекта является евроинтеграционным обязательствам Украины в соответствии с требованиями Директивы 2012/27 / ЕС об энергоэффективности.

"Ставим своей задачей повышение уровня энергоэффективности всей экономики. Если раньше правительство концентрировалось на термомодернизации жилых зданий, сейчас мы планируем расширить государственную поддержку для внедрения энергоэффективных мероприятий для МСБ, стимулировать развитие рынка энергоаудита и внедрение систем энергоменеджмента. Кроме этого, планируем внедрить энергоэффективные публичные закупки, а также повышать энергоэффективность зданий бюджетной сферы", - отметил замминистра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин.

По его словам, в планах Минэкоэнерго в пилотном режиме сделать "зеленые" кредиты в поддержку промышленных предприятий и ЭСКО компаний, которым не хватает оборотного капитала, чтобы охватить больше энергоэффективных проектов. Также планируется стимулировать энергоэффективность в транспорте, вводя электромобильную инфраструктуру, поддерживать технологии аккумуляции "зеленой" энергии.

Напомним, в октябре 2019 года Украина и Финляндия заявили о планах расширять сотрудничество в энергоэффективности и энергетической утилизации мусора.

Как писало РБК-Украина ранее, летом прошлого года Кабинет министров Украины заявил о готовности внести в парламент законопроект об энергетической эффективности.

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