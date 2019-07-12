Кабмин готов внести в Раду законопроект об энергоэффективности

Фото: Геннадий Зубко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В законе заложены ответы на вопросы энергоэффективности в транспорте, энергетике и промышленности

Кабинет министров Украины готов внести в парламент законопроект об энергетической эффективности. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в законе заложены ответы на вопросы энергоэффективности в транспорте, энергетике и промышленности.

"Если сегодня мы уже готовы передать в парламент закон об энергетической эффективности, который является генеральным законом, который выполняет 27 директиву. Он отвечает не только на вопрос энергоэффективности жилищного сектора. А отвечает на вопросы энергоэффективности в транспорте, энергетике и промышленности. Здесь огромное количество работы, которую нужно сделать для того, чтобы Украина стала чемпионом по внедрению энергоэффективности, по привлечению инвестиций в возобновляемые источники энергии", - заявил вице-премьер.

При этом Зубко подчеркнул, что в Кабмине не уверены, стоит ли подавать его в Раду сейчас.

"Мы сейчас не понимаем, нужно его передавать (в парламент - ред.), или нужно подождать", - заявил чиновник.

Напомним, в конце 2018 года глава правительства Владимир Гройсман анонсировал, что в 2019 году государство направит почти 7 млрд гривен на мероприятия по энергоэффективности.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывают обновленные государственные строительные нормы по строительству жилых зданий, которыми планируется предусмотреть, что новые и реконструированные дома должны иметь класс энергоэффективности не ниже "С".