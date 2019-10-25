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Украина и Финляндия планируют углублять сотрудничество в энергоэффективности

Новости » Политика    25.10.2019 - 11:53
Украина и Финляндия планируют углублять сотрудничество в энергоэффективности
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В частности, предлагается стимулирование украинских промышленных предприятий к энергоэффективности

Украина и Финляндия планируют расширять сотрудничество в энергоэффективности и энергетической утилизации мусора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В частности, глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук с новым послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне обсудили результативность и возможность расширения сотрудничества Украины и Финляндии в "чистой" энергетике, энергоэффективности и энергетической утилизации мусора.

Так, в 2017 году был основан Финско-украинский трастовый фонд. Он оказывает техническую помощь украинским органам власти и бизнеса в подготовке качественных технико-экономических обоснований для "зеленых" проектов, что в свою очередь будет способствовать привлечению инвестиций для реализации проектов.

"Учитывая производительность сотрудничества Украины и Финляндии, стороны рассмотрели возможности расширить партнерство, в частности, в следующих направлениях: производство жидкого биотоплива; энергетическая утилизация мусора, внедрение энергосервиса, реализация проектов по замещению газа", - говорится в сообщении.

К тому же страны хотят углублять сотрудничество по сокращению выбросов СО2 благодаря стимулированию промышленных предприятий к энергоэффективности; создание в Украине новых финансовых механизмов реализации "зеленых" проектов и привлечения финских фондов и компаний к участию в создании Фонда зеленых инвестиций.

Напомним, летом Кабинет министров Украины заявил о готовности внести в парламент законопроект об энергетической эффективности.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября Фонд энергоэффективности начал реализовывать программу комплексной модернизации многоэтажек "Энергодом".

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