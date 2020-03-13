ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Міненерго завершують напрацювання законопроекту про енергоефективність

Новини » Політика     13.03.2020 - 15:17
У Міненерго завершують напрацювання законопроекту про енергоефективність
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністерство планує якомога швидше направити його на розгляд парламенту

Міністерство енергетики та захисту довкілля України завершує роботу по доопрацюванню законопроекту про енергоефективність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Так, у Міненерго зазначили, що планують якомога скоріше його направити до Верховної ради України. Прийняття цього законопроекту є євроінтеграційним зобов'язанням України згідно вимог Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність.

"Ставимо своїм завданням підвищення рівня енергоефективності всієї економіки. Якщо раніше уряд концентрувався на термомодернізації житлових будівель, зараз ми плануємо розширити державну підтримку для впровадження енергоефективних заходів для МСБ, стимулювати розвиток ринку енергоаудиту та впровадження систем енергоменеджменту. Окрім цього, плануємо впровадити енергоефективні публічні закупівлі, а також підвищувати енергоефективність будівель бюджетної сфери", - зазначив замміністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин.

За його словами, у планах Мінекоенерго в пілотному режимі зробити "зелені" кредити в підтримку промислових підприємств та ЕСКО компаній, яким не вистачає обігового капіталу, щоб охопити більше енергоефективних проектів. Також планується стимулювати енергоефективність у транспорті, запроваджуючи електромобільну інфраструктуру, підтримувати технології акумуляції "зеленої" енергії.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Україна і Фінляндія заявили про плани розширювати співпрацю в енергоефективності та енергетичної утилізації сміття.

Як писало РБК-Україна раніше, влітку минулого року Кабінет міністрів України заявив про готовність внести в парламент законопроект про енергетичну ефективність.

Рада може заслухати главу Міненерго щодо комунальних тарифів У Міненерго анонсували оновлення керівництва енергопідприємств
Новини України Минэнергоэнергоэффективность
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся