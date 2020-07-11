В Минэнерго уточнили суммы задолженности по зарплатам перед шахтерами

Фото: акция протестов шахтеров (РБК-Украина)

Задолженность за счет государственных средств полностью погасили

В Украине на начало июля остается более 224 миллионов гривен задолженности перед шахтерами по выплатам заработной платы. При этом задолженность, которую можно выплатить за счет бюджетных средств, была полностью погашена.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

На данный момент осталась задолженность по зарплатам, которую можно погасить только за счет средств, полученных от реализации угольной продукции.

В частности, задолженности существуют на 9 государственных шахтах:

"Шахта имени Сургая" - 3 466,1 тыс. грн;

"Восточно-донбасское №1" - 22 582,5 тыс. грн;

"Мирноградуголь" - 2 264,4 тыс. грн;

"Селидовуголь" - 79 457 тыс. грн;

"Троецкуголь" - 11 022,8 тыс. грн;

"Первомайскуголь" - 12 369 тыс. грн;

"Лисичанскуголь" - 55 708,2 тыс. грн;

"Львовуголь" - 16 127,7 тыс. грн;

"Волыньуголь" - 21 826,3 тыс. грн.

Ранее РБК-Украина писало, что в госбюджете будет дополнительно предусмотрено не менее миллиарда гривен на погашение задолженности перед шахтерами.

Также сообщалось, что в марте правительство погасило долги перед шахтерами за 2019 год и февраль 2020 года.