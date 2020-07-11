У Міненерго уточнили суми заборгованості по зарплатах перед шахтарями

Фото: акція протестів шахтарів (РБК-Україна)

Заборгованість за рахунок державних коштів повністю погасили

В Україні на початок липня залишається більш 224 мільйонів гривень заборгованості перед шахтарями з виплат заробітної плати. При цьому заборгованість, яку можна погасити за рахунок бюджетних коштів, була повністю погашена.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

На даний момент залишилася заборгованість по зарплатах, яку можна погасити лише за рахунок коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції.

зокрема, заборгованості існують на 9 державних шахтах:

"Шахта імені Сургая" - 3 466,1 тис. грн;

"Східно-донбаське №1" - 22 582,5 тис. грн;

"Мирноградуголь" - 2 264,4 тис. грн;

"Селидіввугілля" - 79 457 тис. грн;

"Троєцьвугілля" - 11 022,8 тис. грн;

"Первомайськвугілля" - 12 369 тис. грн;

"Лисичанськвугілля" - 55 708,2 тис. грн;

"Львіввугілля" - 16 127,7 тис. грн;

"Волиньвугілля" - 21 826,3 тис. грн.

Раніше РБК-Україна писало, що в держбюджеті буде додатково передбачено не менше мільярда гривень на погашення заборгованості перед шахтарями.

Також повідомлялося, що у березні уряд погасив борги перед шахтарями за 2019 рік і лютий 2020 року.