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У Міненерго уточнили суми заборгованості по зарплатах перед шахтарями

Україна, Субота 11 липня 2020 14:01
У Міненерго уточнили суми заборгованості по зарплатах перед шахтарями
Фото: акція протестів шахтарів (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Заборгованість за рахунок державних коштів повністю погасили

В Україні на початок липня залишається більш 224 мільйонів гривень заборгованості перед шахтарями з виплат заробітної плати. При цьому заборгованість, яку можна погасити за рахунок бюджетних коштів, була повністю погашена.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

На даний момент залишилася заборгованість по зарплатах, яку можна погасити лише за рахунок коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції.

зокрема, заборгованості існують на 9 державних шахтах:

  • "Шахта імені Сургая" - 3 466,1 тис. грн;
  • "Східно-донбаське №1" - 22 582,5 тис. грн;
  • "Мирноградуголь" - 2 264,4 тис. грн;
  • "Селидіввугілля" - 79 457 тис. грн;
  • "Троєцьвугілля" - 11 022,8 тис. грн;
  • "Первомайськвугілля" - 12 369 тис. грн;
  • "Лисичанськвугілля" - 55 708,2 тис. грн;
  • "Львіввугілля" - 16 127,7 тис. грн;
  • "Волиньвугілля" - 21 826,3 тис. грн.

У Міненерго уточнили суми заборгованості по зарплатах перед шахтарями

Раніше РБК-Україна писало, що в держбюджеті буде додатково передбачено не менше мільярда гривень на погашення заборгованості перед шахтарями.

Також повідомлялося, що у березні уряд погасив борги перед шахтарями за 2019 рік і лютий 2020 року.

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