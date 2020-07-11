У Міненерго уточнили суми заборгованості по зарплатах перед шахтарями

Заборгованість за рахунок державних коштів повністю погасили
В Україні на початок липня залишається більш 224 мільйонів гривень заборгованості перед шахтарями з виплат заробітної плати. При цьому заборгованість, яку можна погасити за рахунок бюджетних коштів, була повністю погашена.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики.
На даний момент залишилася заборгованість по зарплатах, яку можна погасити лише за рахунок коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції.
зокрема, заборгованості існують на 9 державних шахтах:
Раніше РБК-Україна писало, що в держбюджеті буде додатково передбачено не менше мільярда гривень на погашення заборгованості перед шахтарями.
Також повідомлялося, що у березні уряд погасив борги перед шахтарями за 2019 рік і лютий 2020 року.