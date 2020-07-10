ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На погашение долгов перед шахтерами предусмотрели 1 млрд гривен, - ОП

Киев, Пятница 10 июля 2020 23:47
На погашение долгов перед шахтерами предусмотрели 1 млрд гривен, - ОП
Фото: Юлия Ковалив (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Средства направят на своевременные выплаты зарплат шахтерам

В этом году в Государственном бюджете будет дополнительно предусмотрено не менее миллиарда гривен на погашение задолженности перед шахтерами. Задолженность формировалась более 10 лет.

Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина".

По ее словам, шахтерскую отрасль в Украине десятки лет разворовывали. Так, большинство сегодняшних задолженностей перед шахтерами формировались с 2008-го года.

"Сегодня мы выплачиваем всю текущую задолженность. У нас есть задолженности накопленные, старые. Мы будем с ними работать. В этом году в бюджете предусмотрено и будет дополнительно предусмотрено не менее миллиарда гривен для того, чтобы шахтеры вовремя получили зарплату", - добавила Ковалив.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина погасила все долги перед шахтерами государственных шахт.

В конце марта стало известно, что Кабмин погасил долги перед шахтерами за 2019 и февраль 2020 года: шахтерам поступили средства в сумме 327 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины задолженностьзарплата
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь