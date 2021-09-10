В Минэнерго уточнили план строительства блоков АЭС с помощью Westinghouse

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко во время вопросов правительства в парламенте, который транслировался на Youtube .

"Речь идет о строительстве блока на Хмельницкой АЭС, это как пилотный проект. И затем строительство еще четырех блоков на существующих станциях. Речь идет о двух блоках на Запорожской станции, Южно-Украинская, четвертый, и Ровенская, пятый", - сказал он.

Галущенко напомнил, что каждые десять лет проводится анализ и продление срока эксплуатации блоков на АЭС.