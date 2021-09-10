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У Міненерго уточнили план будівництва блоків АЕС за допомогою Westinghouse

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Україна, П'ятниця 10 вересня 2021 12:22
У Міненерго уточнили план будівництва блоків АЕС за допомогою Westinghouse Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Меморандум "Енергоатому" з американською компанією Westinghouse передбачає будівництво п'яти енергоблоків на атомних станціях України. На діючих АЕС планують добудувати нові блоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка під години запитань уряду у парламенті, яка транслювалася на Youtube.

"Мова йде про побудову блоку на Хмельницькій АЕС, це як пілотний проект. І потім побудова ще чотирьох блоків на існуючих станціях. Мова йде про два блоки на Запорізькій станції, Південно-Українська, четвертий, і Рівненська, п'ятий ", - сказав він.

Галущенко нагадав, що кожні десять років проводиться аналіз і продовження терміну експлуатації блоків на АЕС.

Нагадаємо, в ході візиту президента України Володимира Зеленського в США "Енергоатом" підписав меморандум з американською Westinghouse про будівництво п'яти енергоблоків на атомних станціях України. Мова йде про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС (ХАЕС) як пілотного проекту і ще 4-х блоків. Вартість проекту складе близько 30 млрд доларів.

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