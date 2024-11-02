Міненерго та енергокомпанії максимально підготувалися до зими, - нардеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена Ккомітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторію Гриб.

"Я вам хочу сказати, що від дронів якраз у нас є такий захист першого ступеню на них енергетичних об’єктах. І навіть другого ступеню вже практично ми зробили все можливе для того, щоб ризики були зменшені. Але якщо буде удар саме ракетами, то тут допоможе тільки ППО", - зазначила депутат.

Вона особливо відзначила роль енергетичних компаній та міністра енергетики у підготовці до зимового періоду.

"Знову хочу подякувати всім енергетичним компаніям і міністру енергетики Герману Галущенку за те, що у нас якраз цей напрямок, він просувається. І ми працюємо з партнерами, які допомагають нам. Те, що ми бачимо сьогодні, як ми підійшли до цієї зими – хочу вам сказати, що це подвиг ", - підкреслила Гриб.

Нардеп також наголосила на важливості збільшення імпорту електроенергії для стабілізації ситуації в енергетичному секторі.

"І до речі остання новина, яку ми отримали, також може тішити. Тому що була піднята пропускна спроможність для імпорту. Збільшуємо імпорт, і я думаю, це буде дійсно допомагати нам ", - пояснила вона.

Водночас Гриб зазначила, що для повного захисту енергетичної інфраструктури необхідне посилення протиповітряної оборони, особливо у випадку ракетних атак.

Нагадаємо, із жовтня 2022 року енергосистема України зазнала понад 1000 атак, що залишило країну лише з приблизно третиною довоєнної потужності виробництва електроенергії.